Emesse otto ordinanze cautelari per furto e ricettazione di automobili

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trento, in collaborazione dei reparti locali, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone (2 albanesi, 1 colombiano, 1 ucraino, 4 italiani) ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai delitti contro il patrimonio tra cui furti edi autoveicoli. Contestati alla banda 11 furti, di cui 2 tentati, commessi dal 2018 al 2022 nelle province di Trento e Bologna per un totale di 15 tra autovetture e motocicli. Durante la fase preparatoria dei furti, rubavano targhe da veicoli di uguale marca e modello da apporre successivamente sulle autovetture rubate, in modo da evitare di essere individuati e fermati dalle Forze dell'Ordine durante i vari spostamenti. Altri cambi di targhe venivano effettuati anche dopo i furti dei ...