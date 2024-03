Elisabetta a The Voice ricorda il suo passato e il periodo “molto buio”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 2 marzo 2024) A TheSenior ieri sera oltre a Luigino (che ha avuto una seconda chance da Gigi D’Alessio) si è presentata ancheCandelieri. La cantante nella sua clip di presentazione ha parlato di un bruttoche ha dovuto affrontare quando era ancora una ragazza. “Alla fine tutto è andato come doveva andare, altrimenti non sarei la donna che sono oggi. Ho 61 anni, sono nata a Lecce, negli ultimi 20 anni ho fatto arte di strada a Roma. La cosa bella che ti dà l’arte di strada è che non hai un palco e quando la gente si ferma per ascoltarti è magico. Non è stata una scelta. C’era un bisogno. Molti anni fa ho conosciuto un ragazzo che faceva uso di stupefacenti e ho avuto la presunzione che io potevo… alla fine ci sono cascata io. Mi mancava tutto, l’aria, ogni cosa. Non sei più tu. Così ho smesso di cantare. Come fai a dare, a ...