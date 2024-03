Elezioni Usa | i giudici possono impedire la candidatura di Donald Trump? Ecco perché Nikki Haley non può sperare nei giudici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Era prevedibile che la sfida diper tornare alla Casa Bianca si legasse in modo inestricabile alle sue vicende giudiziarie. Quanto sta succedendo in queste ore, in questi giorni, non fa che confermare le previsioni. Da più parti si tenta di bloccare per via giudiziaria la sua avventura politica. Con ogni probabilità, niente e nessuno riuscirà però a fermarlo. A meno di clamorosi colpi di scena, ci sarà lui in lizza il 5 novembre per i repubblicani. Così vogliono gli elettori delle primarie che continuano a regalargli una vittoria dopo l’altra. Così suggeriscono gli sviluppi giudiziari che lo riguardano. Gli ultimi a cercare di ostacolare la marcia trionfale disono stati alcuni elettori dell’Illinois, coordinati da un gruppo progressista, il Free Speech For People. Come già successo in Colorado e Maine, anche in ...