Eleonora Giorgi | le cure per il tumore al pancreas | «Gli oncologi dicono che sono un cyborg | ma la sesta chemio è stata devastante» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 2 marzo 2024) «felice che mi abbiate chiamata adesso perché spero di potercela fare ancora di venirti a raccontare perché i mieimi considerano unper la resistenza che ho, però adesso arrivata alla, non me l’aspettavo, nei giorni successivi è stato. Ieri stavo talmente male che mi chiedevo come avrei fatto a fare l’intervista».lo ammette senza difficoltà: leper ilalmolto pesanti. Tanto che ora, dopo l’ultimo ciclo diterapia, ha avvertito tutta la sofferenza e la stanchezza del percorso affrontato finora. L’attrice e regista aveva raccontato di aver scoperto un carcinoma al ...