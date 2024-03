Eleonora Giorgi e la malattia | “È devastante…” Come sta davvero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 2 marzo 2024) Nel corso dell’ultima puntata di “Verissimo”, il noto programma televisivo condotto da Silvia Toffanin,ha condiviso con il pubblico la sua battaglia contro il tumore al pancreas, dimostrando una forza d’animo straordinaria. L’attrice, celebre per la sua vittoria al David di Donatello nel 1982, non ha esitato a mostrare il lato più difficile della sua esperienza, tra terapie intensive e la lotta quotidiana con la. “Sono felice di essere qui ora e spero di farcela a raccontarla anche in futuro”, ha detto, che nonostante le sfide non perde il suo senso dell’umorismo, descrivendosi ironicamenteun “cyborg” agli occhi dei medici, grazie alla sua incredibile resistenza fisica. Attualmente al sesto ciclo di chemioterapia, l’attrice 70enne ha apertamente parlato ...