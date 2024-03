Eccellenza Osimana-Montefano posticipata al 6 marzo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 2 marzo 2024) La Lnd Marche ha disposto il posticipo della partita, senza definire il campo di gioco: quale sarà la prossima puntata della telenovela? ANCONA, 22024 –è stataa mercoledì prossimo 6. La Lnd Marche, infatti, con il comunicato n° 178 di oggi, sabato 2, ha deciso lo slittamento di tre giorni dopo il no della Prefettura di Macerata a disputare la gara allo Spivach di Cingoli (leggi qui). “A seguito – si legge – della decisione della Prefettura di Macerata di non consentire, per motivi di ordine pubblico, l’effettuazione della garaa mercoledì 06.03.3024 ora ufficiale. Seguiranno comunicazioni”. Non è stato ancora definito, comunque, il campo di gioco: staremo a vedere la prossima ...