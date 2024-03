Eccellenza La questura dice no a Cingoli | campo da calcio cercasi!

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 2 marzo 2024) Se questo è l’inizio ne vedremo delle belle! Corsa contro il tempo per trovare unidoneo per disputare Osimana – Montefano VALLESINA, 2 marzo 2024 – L’Osimana tramnite i propri canali social ha scritto: “Non va bene neanche, ladi Macerata nega la possibilità di scendere inallo stadio Aldo Spivach. Allo stato attuale non abbiamo una sede per la partita di domani contro il Montefano. La ricerca continua…” Il tutto nasce dalla lunghissima squalifica del Diana, agosto 2025, e dall’obbligo di giocare inneutro med a porte chiuse tutte le gare interne di campionato. In serata l’individuazione della sede e, a questo punto, l’ok della. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.