Eccellenza Arriva la 24^ giornata | il programma e gli arbitri

(Di sabato 2 marzo 2024) Con soli sette turni da giocare si entra nel rush finale: derby Maceratese-Tolentino e Urbania-K Sport. Per la Jesina il momento della verità a Monturano Vallesina, 01 marzo 2024 – Nel massimo campionato regionale, si tornerà in campo per continuare a scoprirne tutti un po’ di più su questa stagione domenica 3 marzo. Sette gare su otto in contemporanea alle 15.00, con la sola Monturano Campiglione-Jesina, della quale sapremo in anticipo di mezzora l’esito rispetto alle altre, da giocarsi alle 14.30. Striscione tifosi della Jesina appeso ieri sera in viale Verdi a ridosso dell’ingresso della curva del Carotti Una sfida assolutamente centrale per gli obbiettivi di entrambe le squadre: i leoncelli non potranno permettersi di venire risucchiati, per la prima volta in maniera effettiva, nei playout. E nel frattempo continuano le contestazioni alla società che comunque è in debito di una ...