(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 1 mar. (askanews) – Il torneo MediolanumCup 2024 (Mestre, 26 febbraio-3 marzo) un Open FITP che ha richiamato 81 coppie tra tabellone maschile (62 coppie) e femminile (19) rappresenta un passaggio importante nella crescita delin, regione che fa segnare una vera e propria impennata nel bilancio impiantistico sul territorio. Una crescita evidente nell’analisi di ‘MrPaddle’ – sito che da tempo rappresenta un punto di riferimento (non solo) statistico del movimentoistico – che inquadra il bilancio regionale in 166 strutture, delle quali 143 club e 23 strutture ricettive, per 486da. Rispetto all’anno precedente, sottolinea la nota – nelvi è stato un incremento del 30 per ...

È padel boom in Veneto: nel 2023 +40% di campi, Venezia leader: Roma, 1 mar. (askanews) – Il torneo Mediolanum padel Cup 2024 (Venezia Mestre, 26 febbraio-3 marzo) un Open FITP che ha richiamato 81 coppie tra tabellone maschile (62 coppie) e femminile (19) rappres ...ildenaro

padel, boom in Veneto: + 40 per cento di campi nel 2023. Venezia leader per circoli e impianti: MESTRE - padel, boom in Veneto: + 40 per cento di campi nel 2023. Venezia leader per circoli e impianti. Il torneo Mediolanum padel Cup 2024 (Venezia Mestre, 26 febbraio-3 marzo) un Open FITP che ha ...ilgazzettino

Veneto, padel boom: nel 2023 +40% di campi, Venezia leader per circoli e impianti: Il Torneo Open Fitp Mediolanum padel Cup segna l''ingresso ufficiale di Banca Mediolanum - con la partnership di American Express per l'intero progetto annuale - nel ruolo di promotore dei sei tornei ...agipronews