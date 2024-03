È morta a 102 anni Iris Apfel | l’influencer invitava le donne a osare

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 2 marzo 2024) Èall’età di 102: l’annuncio è stato dato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, corredato da una sua immagine in cui la vediamo vestita con un lungo abito fantasia oro e grandi occhiali neri. Solo due giorni prima della sua morte lei aveva pubblicato il suo ultimo post, a conferma di come lei fosse attivissima e non sentisse minimamente il peso degli. Il 29 febbraio 2024, infatti, lei aveva voluto celebrare di avere “102e mezzo“, traguardo che per lei era davvero motivo di orgoglio (era nata nel 1921). Solo su Instagram lei poteva vantare oltre due milioni di follower, che spesso le mostravano apertamente la loro ammirazione per il suo stile e la sua capacità di essere sempre impegnata nella moda e non solo. Recentemente aveva ...