È la mia | Lauro accusato di plagio per il docufilm | chi rivendica l' idea

(Di sabato 2 marzo 2024) Achilleal centro del gossip per un'accusa di. “Achilleha copiato il mio progetto”, ha detto una studentessa del liceo classico Salvatore Quasimodo di Magenta, dove il cantautore ha incontrato gli studenti nel dicembre 2022, per degli incontri formativi. Si tratta di un progetto della 15enne che lo staff diavrebbe utilizzato nelsulla vita dell'artista, dal titolo “Ragazzi madre: L'Iliade”. Ma facciamo un passo indietro. Stando a quando riportato da “Il Fatto Quotidiano”, parrebbe che subito dopo uno di questi incontri con, la giovane studentessa si sarebbe messa all'opera per creare un progetto da sottoporre allo staff del cantante, che prevedeva appunto l'accostamento di alcuni estratti dell'Iliade e dell'Odissea con le canzoni di ...

Achille Lauro accusato di plagio da studentessa 15enne, l’artista nega: “Falso, la incontrerò per chiarire”: Non solo: “In alcuni post Instagram Lauro scrive che il suo docufilm non è una storia, ma un ‘poema epico’. E che il 2024 per lui, grazie al nuovo tour nei palazzetti, sarà appunto ‘epico’. Anche ...ilfattoquotidiano

Una liceale inchioda Achille Lauro “Il suo docufilm è un clamoroso plagio, ecco le prove...”: “Achille Lauro ha copiato il mio progetto”. Non c'è pace per l'ex trapper che dopo il flop di Capodanno è accusato di plagio da... una 15enne! La studentessa, che ha consegnato la sua proposta allo ...mowmag

“Non è colpa mia se sono così”, la comicità di Alberto Farina a Montalto di Castro: Appuntamento imperdibile sabato 23 marzo al Teatro Lea Padovani di Montalto Sarà una serata tutta da ridere quella di sabato 23 marzo a Montalto di Castro. In scena, ci sarà un mattatore della comicit ...terzobinario