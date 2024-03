Dune – Parte Due | incassi da record già nel primo week-end | il doppio del primo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 2 marzo 2024)Due sbanca al botteghino, tanto che gli analisti, nelle ultime ore, stanno rivedendo le previsioni per il-end d’apertura. Al contrario di quanto era stato riportato inizialmente, il sequel ha esordito, nelle anteprime di Giovedì in Nord-America, con un incasso di 12 milioni di dollari, a fronte dei 10 milioni previsti. Una cifra pari a più delrispetto a quella ottenuta daldel 2021, che era partito con 5,1 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì. Ilcapitolo aveva, inoltre, risentito del covid e dell’uscita in contemporanea su HBO Max.Due si aggiudica il miglior profitto in anteprime di sempre, superando Barbie e i suoi 22,3 milioni di dollari, a luglio 2023, e Oppenheimer, con ...