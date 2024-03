Due giovani nei guai Trovati con la droga Segnalata una donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Due ventenni denunciati e unaalla Prefettura: è questo il bilancio dell’ultima settimana di servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Voghera. I primi ad essere stati bloccati mercoledì sono stati due ventenni fermati con dell’hashish. Un giovane di origine marocchina e residente a Morbegno in provincia di Sondrio, è stato fermato in prossimità della stazione ferroviaria e trovato in possesso di 130 grammi di hashish. Un ventunenne di origine egiziana residente a Como, invece, è stato bloccato dai militari in via San Lorenzo mentre era in possesso di 30 grammi di hashish. Entrambi sono stati denunciati. Il giorno successivo, sempre nell’ambito dei servizi a contrasto dello spaccio, è stata fermata un’autovettura sospetta, alla guida c’era una...