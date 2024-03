Due donne facevano avances a un anziano al parco | sventato furto con la tecnica dell’abbraccio

(Di sabato 2 marzo 2024) Fabriano (Ancona), 2 marzo 2024 – Poliziotti vedono dueche si offrono sessualmente agli anziani ale sventano ilcon lae denunciano le due. E’ avvenuto una mattina dello scorso fine settimana quando l’attenzione di una pattuglia del settore anticrimine del Commissariato cittadino, in servizio di discreta perlustrazione nell’area del centro storico e, specificatamente, ai giardini Regina Margherita, era attirata da una giovane donna che, con atteggiamento lascivo, si proponeva nei confronti di unche passeggiava lungo i viali interni del verde pubblico. Dopo qualche minuto di appostamento riservato, i poliziotti si sono accorti della presenza di una seconda giovane donna che, a una ventina di metri dalla prima, si proponeva a parole ...

