Dual Sense | Nuovo brevetto da Sony

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo il controller per i piedi brevettato da, e molti altri depositati dalla compagnia giapponse, oggi è il turno del, il quale potrebbe ricevere in futuro una nuova versione con migliorie, modifiche ed alcune novità, scopriamole insieme.brevetta unStando a quanto riportato daldepositato da, ilprossimamente potrebbe beneficiare di notevoli migliorie. Ilsuggerisce un componente pesato, il quale sarà in grado di interagire con il controller per restituire un feedback tattile direzionale durante le sessioni di gioco. Tale componente potrà muoversi e ruotarsi, modificando il centro di massa del ...

Intel rilascia un nuovo driver Bluetooth per Windows con miglioramenti in modalità ibernazione e Dual Sense Intel ha rilascia to un nuovo driver Bluetooth per ... (windows8.myblog)

DualSense PlayStation 5, SCONTO di 20€ su Amazon: prendilo SUBITO: Il controller originale DualSense per PlayStation 5 lo trovi adesso scontato su Amazon in una confezione regalo per i fan.webnews

DualSense PS5 White: su Amazon offerta imperdibile!: Il bellissimo DualSense per PS5 nella colorazione White scende incredibilmente di prezzo su Amazon: affrettatevi prima che possa terminare!telefonino

Controller DualSense PlayStation 5 scontato del 21% su Amazon: acquistalo ORA!: Il controller DualSense per PS5 è indubbiamente il più intrigante realizzato da Sony per la sua console, sia per design che per funzionalità. L’esperienza in-game diventa ancora più profonda e ...punto-informatico