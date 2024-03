Droga | operazione antimafia | sei arrestati fra cui un accusato di traffico tra Piemonte e Puglia L' area di Cerignola in particolare

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 2 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettualetorinese, hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogose che ha disposto la custodia cautelare nei confronti di 6 persone (5 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), gravemente indiziate della commissione – in concorso – di reati di detenzione edi sostanze stupefacenti (principalmente hashish). Le investigazioni che hanno portato alle suddette misure custodiali – curate dal Nucleo di polizia economicofinanziaria di Torino, con la collaborazione del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (SCICO) di Roma – sono state caratterizzate dal ...