Dove vive Rocco Casalino | in casa ha un armadio stile Sex and the City

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 2 marzo 2024), ex portavoce di Palazzo Chigi si è trasferito da poco e a breve andrà ad abitare a Roma, in una nuovain via di ristrutturazione che si trova nei pressi di Piazza del Popolo, della quale sono state condivise alcune foto. Ladia Roma, in via di ristrutturazione – fonte: Instagrammostra il suodi 10 metri – fonte Instagramnella sua nuova cucina con il ristrutturatore – fonte InstagramUn dettaglio delladi, in ristrutturazioneDellasappiamo che una ...