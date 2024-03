Dormono nelle cantine Denunciati due giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Ancora dueoccupate abusivamente in stabili Aler e liberate dalla polizia locale. Prosegue la task force per la legalità, che nel giro di due mesi ha restituito ai legittimi proprietari una decina ditrasformate in abitazioni abusive. In via Mandorli la polizia locale ha individuato e denunciato due uomini di origini straniere, rispettivamente di 23 e 25 anni, che soggiornavano all’interno dei locali dove sono stati trovati anche materassi e coperte, a testimonianza che levenivano utilizzate come rifugio notturno. Privi di documenti, i duesono stati portati al comando della polizia locale per i successivi controlli identificativi. Sono statiper occupazione abusiva e perché si trovavano sul territorio nazionale senza averne titolo. L’obiettivo ...