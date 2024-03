Dopo l' allarme per l' inquinamento della Pianura Padana | basta una pioggerella stentata per dimenticare le centraline in tilt

(Di sabato 2 marzo 2024) A Roma il cielo era blu come d’estate, gli alberi verdi (saranno sempreverdi?) e Villa Borghese affollata da turisti che prendevano il sole. In montagna c’era un tepore da metà aprile, la neve pesante che sfidava i quadricipiti e il profumo umido del bosco durante il disgelo. Polline e smog: le regole per proteggersi dalle allergie X Leggi anche › ...

È Allarme rosso, in casa Spezia, per gli infortuni a Hristov e Bandinelli : entrambi rischiano di saltare la sfida-salvezza a Terni. Hristov nel match contro ... (sport.quotidiano)

Da inizio febbraio oltre 39mila casi e 29 morti: l'infezione trasmessa dalle zanzare è stata rilevata in oltre la metà delle province del Paese. In Brasile ... (sbircialanotizia)

Porto San Giorgio, rincorre le auto con un coltello: Dopo gli allagamenti, nuova notte da incubo in centro: come avevamo già riferito, di aver allagato casa sua e le scale del palazzo, la scorsa notte ha di nuovo dato in escandescenze in centro. I residenti lanciano l’allarme: «Bisogna fare qualcosa. Non ...corriereadriatico

La studentessa di Rizziconi morta nel fiume del Cosentino, l’allarme lanciato con 2 ore di ritardo: La perizia disposta dalla Procura ricostruisce le drammatiche fasi della morte di Denise Galatà tra le rapide del fiume Lao ...reggio.gazzettadelsud

Dopo la voragine altre infiltrazioni a Napoli: “Il Pnrr per monitorare il suolo”: Dopo la voragine residenti impauriti “Si rischia una tragedia, il palazzo in cui viviamo potrebbe crollare da un momento all’altro. Le fondamenta del palazzo sono in concreto pericolo”, sono state le ...lanotiziagiornale