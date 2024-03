Dopo la voragine altre infiltrazioni a Napoli | “Il Pnrr per monitorare il suolo”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 marzo 2024) Come buchi di una groviera, la collina del Vomero si apre giornogiorno sotto i piedi dei suoi residenti, minando le fondamenta delle loro case. Ladi via Morghen che ha inghiottito due auto, invaso un B&B, provocato quattro feriti e lo sgombero di palazzine e uffici pubblici, è stato solo l’ennesimo sintomo di un disastro crescente nel sottodella parte alta di. All’origine, un sistema idrico vetusto e su cui, da oltre un ventennio, non è mai stata fatta adeguata manutenzione. L’ultimo episodio si è verificato a poche decine di metri dal perimetro transennato di via Morghen, dove squadre di operai lavorano per ripristinare lo stato dei luoghi e mettere in sicurezza le condotte. Messo sotto pressione dalla pioggia caduta negli ultimi giorni e dalla fuoriuscita d’acqua dalle condotte ...