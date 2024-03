Dopo Chico Forti | secondo voi Meloni riuscirà a portare a casa anche Ilaria Salis?

Chico Forti sarà trasferito in Italia . Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso a Washington. ««Sono felice di ... (ilmessaggero)

Chico Forti sarà traferito in Italia . Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso a Washington. «Sono felice di annunciare ... (leggo)

La Meloni ha annunciato che Chico Forti tornerà presto in Italia . La storia dell’ Italia no condannato nel 2000 all’ergastolo per un omicidio a Miami e del ... (fanpage)

Chico Forti sarà trasferito in Italia Dopo 24 anni di carcere negli Usa. La premier: «Lo avevamo promesso»: «Sono felice di annunciare che Dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti». Era da molti anni ...ilgazzettino

Meloni: "Chico Forti torna in Italia". La famiglia: "Rientro per Pasqua": Chico Forti torna in Italia. Il rientro potrebbe avvenire per Pasqua, quindi entro un mese, secondo quanto prevede e auspica la famiglia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri a Washing ...adnkronos

Meloni in Canada vede Trudeau. Ieri l'incontro con Biden e l'annuncio su Chico Forti: Dopo il faccia a faccia, Meloni e Biden hanno avuto un bilaterale tra delegazioni dei due Paesi. Tra i partecipanti, per parte americana, anche il segretario di Stato Antony Blinken. L'annuncio di ...adnkronos