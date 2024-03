Dopo Chico Forti il padre di Ilaria Salis e Filippo Mosca sperano | “Ora il governo pensi agli altri”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Il rientro in Italia di, l’imprenditore condannato ergastolo in Florida per omicidio, i genitori di, rispettivamente detenuti in Ungheria in attesa di giudizio e in Romaniauna sentenza,che anche i loro figli possano tornare a casa il prima possibile. “Sono contento per lui, mi pare un’ottima notizia. Un italiano che risolve il suo problema è una notizia positiva che fa ben sperare – dice Robertodidetenuta da oltre un anno a Budapest – Io sono del parere che i famosi 2500 casi di italiani detenuti all’estero debbano essere affrontati tutti, caso per caso – dichiara l’uomo all’Ansa – Per cui concentrandosi caso per caso su ...