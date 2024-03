Donna violentata da sette uomini davanti al marito…

(Di sabato 2 marzo 2024) Una terribile storia di violenza emerge dal nord dell’India, precisamente da Dumka, una zona remota dello stato di Jharkhand. Tra venerdì e sabato notte, una travel blogger spagnola è stata vittima di una brutale aggressione:damentre il marito veniva aggredito e costretto a assistere all’orribile scena. La coppia, entrambi cittadini spagnoli, era in viaggio attraverso l’India con l’intento di esplorare il continente asiatico in moto. La loro avventura li aveva portati a Dumka, dove avevano deciso di accamparsi per la notte in un villaggio non lontano da una stazione di polizia. La polizia locale ha confermato l’arresto di treritenuti responsabili dell’aggressione, mentre continua la ricerca degli altri coinvolti. I dettagli dell’orrendo episodio sono stati condivisi dal marito ...

