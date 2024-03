Donna morta a Ischia | oggi fiaccolata e domani i funerali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’autopsia, che si è svolta ieri, la magistratura ha dato il nulla osta alla sepoltura di Antonella Di Massa, la cinquantunenne scomparsa per 12 giorni e poi ritrovatamercoledì scorso dagli inviati di Chi l’ha visto: isi terrannopomeriggio a Casamicciola, nella chiesa del Convento dei Passionisti, a poca distanza dalla casa in cui laabitava insieme al marito ed alle due figlie. Questa sera, intanto, si terrà unaper ricordare laorganizzata dagli abitanti di Succhivo, il borgo del comune di Serrara Fontana dove Antonella è stata vista per l’ultima volta viva e dove è stato trovato il cadavere. Insieme ai cittadini e agli amministratori di Serrara, ma anche di Casamicciola, il comune di origine della ...