Donna morta a Ischia | domani i funerali | è giallo sulle cause

Tragedia familiare questa sera, 1 marzo 2024, nel centro storico di Firenze . Una donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua casa in via Santa Lucia . Sul ... (firenzepost)

Lago di Como, si immerge e non esce più dall'acqua: una sub di 66 anni muore durante la risalita: Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime per una probabile embolia polmonare. Ricoverata nel reparto di rianimazione, la Donna è morta nel pomeriggio. Si tratta dell'ennesimo incidente ...leggo

Ischia, folla in chiesa per l’ultimo saluto ad Antonella “Una stella tornata in cielo”: A Casamicciola i funerali della cinquantunenne trovata morta in un terreno incolto a dodici giorni dalla scomparsa ...napoli.repubblica

Funerali di Antonella Di Massa, trovata morta a Ischia: "La verità la sa solo lei": Giallo nel Barese, Donna trovata morta in casa: disposta l'autopsia, nessuna ipotesi esclusa Sul corpo della 92enne Carmella Gattulli, la Donna trovata morta nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio nella ...youmedia.fanpage