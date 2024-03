Dona un miliardo e paga gli studi agli aspiranti medici del Bronx | ovazione per l’annuncio della 93enne

(Di sabato 2 marzo 2024)zione record per l’Albert Einstein College ofne nel, quartiere di New York. Quando Ruth Gottesman ha dato la notizia, gli studenti sono "esplosi" in un emozionato applauso. Non dovranno più indebitarsi perare.

Un dono speciale, di quelli in grado di cambiare la vita delle persone, ma anche di testimoniare come la generosità possa davvero fare la differenza e la ...

Addio tasse universitarie. L'Albert Einstein College of Medicine nel Bronx, una delle municipalità più povere di New York City, sarà gratuito grazie a una ...

Dona 1 miliardo di dollari per far studiare gratuitamente gli studenti di medicina: Ruth Gottesman ha appena Donato 1 miliardo di dollari per rendere gratuita la retta della scuola di medicina del Bronx, con una condizione. La vedova di uno dei primi investitori di Warren Buffett ...

Università gratis a New York dopo una Donazione miliardaria: Presso una università di New York arriva una Donazione miliardaria che fa impazzire gli studenti: lezioni gratis.

Facoltà di medicina gratis per tutti grazie alla Donazione di un miliardo: il video degli studenti in lacrime commuove il web: Si tratta dell'esultazione da parte degli studenti dopo aver assistito all'annuncio della Donazione da un miliardo di dollari che renderà la facoltà di medicina di New York gratuita per tutti. A ...