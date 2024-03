Domenica In | nuovo appuntamento | gli ospiti di domenica 3 marzo 

Leggi tutta la notizia su 361magazine

In, tutti glie le anticipazioni di3 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, andrà in onda la venticinquesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di 'In' condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con un'ampia intervista a Barbara d'Urso, nella quale si racconterà tra carriera e vita privata. L'attrice Luisa Ranieri, interverrà per presentare la serie tv 'Lolita Lobosco 3', ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi, in onda su Rai1 da lunedì 4 marzo per quattro puntate. Alessandro Cattelan sarà protagonista ...