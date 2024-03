Disastro Monza | la Roma passeggia in Brianza Palladino incassa il poker dall’amico De Rossi

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 mafrzo 2024 – La marcia positiva delva a sbattere contro laespressione di chi siede in panchina. Debatte4-1 e vede la Champions, portandosi via bottino pieno da dove non è mai facile imporsi. Contro una squadra che, più che altro, ha pagato gli episodi: sfortuata coi legni, quindi imprecisa sotto porta, punita dai calci piazzati e da una coppia in forma come mai prima di ora: Dybala-Lukaku. Per dare un’idea: solo l’Inter, prima di ieri, aveva segnato più di 2 gol sul prato monzese. Piove e si sentono solo le gocce cadere. Il gioco sul campo va a tratti: si ferma subito perché Ndicka prende un colpo da Djuric, poi Gagliardini dall’ex compagno all’Inter Lukaku. Il centrocampista lascerà il campo con la spalla destra dolorante, dentro Valentin Carboni. De ...

PAGELLE E TABELLINO Monza-ROMA 1-4: Joya Dybala, Disastro Caldirola: Voti, pagelle e tabellino di Monza-Roma, match dell'U-Power Stadium valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A Paulo Dybala (LaPresse) – Calciomercato.it Allenatore: Palladino 5 – Il Monza

