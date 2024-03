Diplomatici al Senato per il convegno “Giustizia per Khojali | la via per la Pace Il riconoscimento delle responsabilità come base per la riconciliazione”

(Di sabato 2 marzo 2024) Nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro deldella Repubblica, si è svolto il 25 Febbraio 2023 ilper: la via per la. Ilper la”. L’evento è stato organizzato su iniziativa delre Marco Scurria, che ha introdotto i lavori, sottolineando l’importanza dell’evento per il ripristino dellae di alcune verità, in linea con il diritto internazionale e con la documentazione internazionale. Ilre Scurria ha ricordato il massacro avvenuto a Khojaly, perpetrato contro gli azerbaigiani solo per le loro origini etniche: 613 morti, tra ...

In ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio: Come annunciato anche sul Giornale Xiplomatico, “L’Ambasciatore Straordinario – Storia di Luca Attanasio”: è il tributo che RaiPlay Sound ha fatto a partire dal 20 febbraio al diplomatico ucciso in Co ...ildenaro

L’annuncio di Meloni: «Chico Forti tornerà in Italia». La gioia dello zio Gianni: «Confido sia qui per Pasqua»: Il trentino in Florida è detenuto da 24 anni in Florida, dove sta scontando l’ergastolo per omicidio. Fugatti: «Epilogo di una lunga e sofferta storia». Soddisfazione bipartisan per l’azione diplomati ...altoadige

La gioia bipartisan per il ritorno di Chico Forte: I primi a congratularsi con il governo per l'azione diplomatica che ha condotto al rientro in patria di Chico Forti sono i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. (ANSA) ...ansa