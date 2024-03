Diffidati Monza-Roma | giallorossi a rischio squalifica in vista della Fiorentina

Barella e Calhanoglu a rischio per la Supercoppa Italiana in quanto diffidati ? Il nuovissimo regolamento, sempre più camaleontico in vista dell’attesa Final ... (inter-news)

In Inter-Verona non ci sono state sanzioni all’indirizzo di giocatori nerazzurri, per cui per Monza restano i diffidati che c’erano sabato. Da ricordare che ... (inter-news)