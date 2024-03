Difesa comune e politica estera contro i populismi Alfieri sulla kermesse del Pse

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 2 marzo 2024) “La sfida parte da qui. Il Pd si giocherà il primato nel gruppo dei socialisti e sarà una componente fondamentale per arginare i venti anti-europeisti che soffiano verso Buxelles”. Il senatore dem, Alessandrosintetizza così a Formiche.net la due giorni con la quale i democratici italiani aprono, di fatto, la campagna elettorale per le europee di giugno. Ieri l’apertura, con la segretaria del Pd Elly Schlein in pole position mentre oggi si entrerà nel vivo con gli interventi, tra gli altri, del presidente del gruppo del Pse Stefan Löfven, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e il cancelliere tedesco Olaf Scholz., un’apertura di campagna elettorale in un periodo non facile per il blocco socialista, benché in Italia sia ancora “calda” la vittoria in Sardegna. Che messaggio volete lanciare? Si tratta di una...