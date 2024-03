Diego Maradona jr | ” Ho aspettato mio padre per 29 anni | poi mi ha chiesto scusa”

(Di sabato 2 marzo 2024) Sentirsi rifiutati dal propriopuò essere difficile da accettare, ma nonostante tutto si può sentire il bisogno di riconciliarsi e di venire a conoscenza delle motivazioni legate a questo modo di agire. Una situazione simile riguarda appieno quando accaduto aArmandojr, figlio diArmando, che ha cercato a lungo invano di poter avere un incontro con il genitore. Il ragazzo è nato a Napoli nel 1986, periodo in cui il Pibe de Oro era al massimo della fama ed è figlio di Cristiana Sinagra, che aveva avuto una relazione con l’argentino quando lui vestiva la maglia dei partenopei. In un primo momento però l’ex calciatore ha negato di esserne il, solo nel 1993 è arrivato l’intervento del Tribunale, che ha permesso al bimbo di ottenere il cognome. ...

