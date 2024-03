“Dialogo di una prostituta con un suo cliente“ di Dacia Maraini

(Di sabato 2 marzo 2024) Simona Cavallari, nota al grande pubblico per aver vestito i panni del vicequestore Claudia Mares nella serie tv Squadra antimafia – Palermo oggi, sarà la protagonista del penultimo appuntamento con la stagione di prosa all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari organizzata dal Comune con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo. Mercoledì 6 marzo alle 21 l’attrice romana porterà in scenadi unacon un suo, scritto dae diretto da Guglielmo Ferro. Un testo forte, coinvolgente, profondo, che scandaglia in tutta la sua complessità l’animo femminile e ne rivela il lato più oscuro. Lo spettacolo, prodotto da Patagonia Pictures, fa parte delle iniziative ideate dal Comune di Porcari per celebrare la Giornata internazionale della donna. È la ...

