Di nuovo nell’incubo Tre spaccate in serie nel giro di mezz’ora | Stanchi e rassegnati

(Di sabato 2 marzo 2024) Torna l’incubo dellea Prato (a patto che se ne sia mai andato...). Ad un mese di distanza dall’ondata di furti compiuti dal "ladro del tombino", poi rintracciato dalle forze dell’ordine e trasferito in Sardegna per essere espulso, che avevano interessato diversi esercizi cittadini di vario genere, ecco che qualcuno pare abbia deciso di imitarlo. Un balordo, nelle primissime ore della mattinata di ieri, ha colpito tre attività commerciali, di cui due in pieno centro storico. Il modus operandi è sempre il solito: vetrata del locale infranta tramite l’utilizzo di un tombino sradicato dalla strada e caccia al fondo cassa. In un caso però il ladro non è stato in grado di fare irruzione, ossia alla "Caffetteria del Centro" in via Rinaldesca. "Alle 5.30, al primo colpo sferrato dal malvivente, è immediatamente suonato l’allarme, che è collegato al telefono dei ...