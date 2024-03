Di Marzio su Zielinski | “Ha rifiutato gli arabi per amore del Napoli | voleva restare a vita”

(Di sabato 2 marzo 2024) Gianluca Disvela alcuni retroscena sulegati alal rifiuto dell’offerta araba e sul futuro all’Inter.in azione contro l’Inter CALCIO– Nel corso di uno speciale su Piotrdell’emittente polacca Przeglad Sportowy Onet, è intervenuto Gianluca Diper parlare del centrocampista del. L’esperto di mercato di Sky Sport ha definito quella trae gli azzurri “una bellissima storia d’e passione, di attaccamento ai colori del“. Secondo Di, non bisogna vedere il mancato rinnovo come una questione di soldi: “Ci sono dei cicli che finiscono naturalmente, dopo tanti anni Piotr può aver avuto voglia di ...

CDM - Napoli-Juventus, dubbio Traorè-Zielinski per Calzona: Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio al match tra Napoli e Juventus: "Qualche dubbio sulla formazione c’è, Zielinski finora ha sempre giocato nei big-match ma Traorè è in crescita, tra Ostigard e ...napolimagazine

Sky, Di Marzio: "Zielinski Ha detto 'no' all'Arabia e sperava di rinnovare col Napoli, storia d'amore vero": Calciomercato Napoli - In uno speciale dedicato a Piotr Zielinski in Polonia, ai microfoni di Przeglad Sportowy Onet ha parlato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport. Ecco quanto tradott ...msn

SKY - Di Marzio: "Zielinski ha rifiutato l'Arabia per il Napoli, è stata una bellissima storia di amore e di attaccamento alla maglia": 02.03 12:14 - L'OBIETTIVO - Pavarese: "Napoli, la gara con la Juventus è determinante e può segnare il rilancio per la rincorsa alla zona Champions" ...napolimagazine