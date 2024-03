Di Marco | Mosca | Sinigaglia finalisti al “Ceppo”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) La giuria letteraria del Premio Letterario Internazionale, sessantottesima edizione, ha annunciato ieri la terzina finalista della sezione ’racconto’. Saranno Giovanna Di, con "La sperta e la babba", Alessio, con "Chiromantica medica", ed Ezio, con "L’amore al fiume", a contendersi il primo posto che verrà annunciato durante la cerimonia di premiazione, votato in diretta dalla giuria dei giovani lettori under 35, domenica 5 maggio, alle 10, alla biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani. Come di consueto, il vincitore parteciperà, agli inizi di giugno, al Festival Città dei Lettori di Firenze diretto da Gabriele Ametrano Assegnato anche il premioper l’Infanzia e l’Adolescenza: la vincitrice è la scrittrice Nadia Terranova. Anche questa edizione del Premio ...