Di Bello | oggi agli arbitri non è richiesta la ragionevolezza ma l’ottusa applicazione del regolamento

(Di sabato 2 marzo 2024) L’arbitraggio di Diin Lazio-Milan è stato unanimemente bocciato. La Gazzetta dello Sport (quotidiano prevalentemente milanese) gli ha dato come voto 4,5. C’è poco da aggiungere. Sull’episodio che ha cambiato la partita, la seconda ammonizione a Pellegrini, la Gazzetta scrive: del tutto anacronistico il 2°giallo a Pellegrini (il gioco andava fermato prima per un colpo al volto a Castellanos, il quarto uomo non lo aiuta). Non vale neanche la pena riportare quel che giustamente scrivono i quotidiani romani. Pulisic non il massimo della sportività Che cosa è successo? È successo che Castellanos ha subito un colpo ed è rimasto a terra, tutti si sono fermati aspettando il fischio dell’arbitro che non è arrivato. Pellegrini, che era in chiaro vantaggio sul pallone, in una situazione con zero difficoltà, si è fermato, Pulisic (non un mostro di sportività, questo va ...