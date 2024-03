Devono scontare diversi anni di carcere | arrestati due ladri a Sarzana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 - I carabinieri della Stazione di, ieri pomeriggio e questa mattina, hanno arrestato due persone. La prima è un soggetto pregiudicato di 63di nazionalità italiana residente in zona. L’uomo è stato rintracciato, durante un servizio di controllo del territorio, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Massa che ne disponeva l’arresto per l’espiazione di tree quattro mesi di reclusione e una pena pecuniaria di 980 euro, per i reati di furto aggravato in concorso, commessi tra il 2019 e il 2021 nella provincia di Massa Carrara e a Lucca. Al termine delle formalità di rito è stato tradotto nella casa circondariale della Spezia. La seconda persona arrestata è una donna di 42destinataria di un ordine di esecuzione per la ...