Decreto parzialmente annullato La decisione scuote la causa sull' eredità Agnelli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024) Ad accezione di alcuni beni e documenti relativi a proprietà Marella il tribunale del Riesame di Torino ha accolto in parte il ricorso per 'vizio di motivazione' presentato dai legali di John Elkann e Gianluca Ferrero in relazione al materiale sequestrato lo scorso 7 febbraio, tra atti e dispositivi elettronici, nell'ambito dell'inchiesta della procuradi Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni. In particolare il Riesame, si legge nel dispositivo, ha «in parte in parte ilemesso in data 7 febbraio 2024 disponendo la restituzione agli aventi diritto di tutto quanto loro sequestrato, anche in copia, se non vincolati per altra, con eccezione di alcuni beni e documenti» relativi alle proprietà di Donna Marella. I ...