Dea con una stella in più | la regia è di Panada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) L’Atalanta Under 23, quarta in classifica nel girone A della serie C con 46 punti, questo pomeriggio alle 18,30 al Comunale di Caravaggio riceve il Novara. Impegno da non sottovalutare per i giovani nerazzurri: i piemontesi, dopo un inizio disastroso, hanno iniziato a risalire la china e con 30 punti sono al quartultimo posto e sembrano potersi allontanare dalla zona più calda. Dea che dovrà fare a meno del secondo portiere Avogadri, convocato in prima squadra da Gasperini per via dell’indisponibilità del terzo portiere Francesco Rossi, e dei vari Masi e Solcia in difesa, di Chiwisa a centrocampo e davanti di Cissé e Falleni. Mister Francesco Modesto potrà però contare a centrocampo sull’estro del 21enne regista bresciano Simone, tornato a Zingonia a gennaio dopo una prima parte di stagione in serie B alla Sampdoria dove non ha trovato spazio ...