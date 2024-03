De Magistris | Santoro | leghisti delusi Io federerò i movimenti antisistema”

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 2 marzo 2024) "Vogliamo federare tutti coloro che possono portare avanti la nostra strategia di attacco al centralismo". Un vero progetto diquello di Cateno De Luca, leader del Movimento Politico "Sud Chiama Nord", che in un’intervista esclusiva al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, inviato d’eccezione a Taormina alla due giorni di assemblea nazionale, ha illustrato i prossimi passi del partito. La kermesse si è aperta ieri con una prima sessione dedicata ai tesserati (oltre 15mila in Italia) che hanno riempito la sala del Palacongressi, e con le istanze dei commissari regionali; la giornata di oggi, invece, è culminata con la proclamazione del coordinamento nazionale del Movimento. A far da cornice sempre il carisma e la relazione del leader. Segui su affaritaliani.it