De Luca | «Fondi negati alla Campania | denuncio per diffamazione ministro Fitto»

Lo scontro tra Meloni e De Luca sui Fondi Coesione Sviluppo in Campania è solo la punta di un iceberg profondo che dall'odio in politica arriva alle elezioni ... (fanpage)

De Luca: "Denuncio il ministro Raffale Fitto per diffamazione": Vincenzo De Luca denuncia per diffamazione il ministro per gli Affari ... riferendosi alle "affermazioni false e calunniose diffuse in merito alla vicenda dei Fondi Coesione". Nella nota si legge che ...tgcom24.mediaset

Fondi Campania, De Luca denuncia Fitto per diffamazione: Il governatore della Campania Vincenzo De Luca denuncia il ministro Fitto per diffamazione dopo le dichiarazioni di ieri sull’inadempienza della Regione Campania rispetto ai documenti necessari per lo ...napoli.repubblica

De Luca-Fitto, nuovo capitolo: il presidente della Regione pronto a querelare il ministro per diffamazione: Le polemiche sui Fondi sviluppo e coesione, tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR Raffaele Fitto, ...napolitoday