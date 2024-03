De Laurentiis non ha simpatia per la Juventus e non perde occasione per farlo sapere Gazzetta

(Di sabato 2 marzo 2024) Denon haper lae nonper. A scriverlo è ladello Sport che scrive di «C’eravamo tanto odiati» virtuale remake del capolavoro di Ettore Scola. Protagonista il Napoli di Aurelio De, uno che di cinema se ne intende. Antagonista — e forse sarebbe il caso di aggiungere suo malgrado — la, chiamata in causa dal vulcanico presidente del club campione d’Italia a poche ore dalla sfida con i bianconeri, in programma domenica sera al Maradona. La trama è nota: Denon ha particolareper la Signora e nonper farglielo ...

(Adnkronos) – “La Juve non merita di andare al Mondiale per club” . Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, lancia un siluro al club bianconero, ... (seriea24)

2,5 miliardi di euro. È questo il motivo per cui tanti, tantissimi club si stanno impegnando oltre i propri limiti in Champions League... (calciomercato)

Gazzetta - De Laurentiis vuole portare la Juve in tribunale, da Torino silenzio…: De Laurentiis non ha particolare simpatia per la Signora e non perde occasione per farglielo sapere. Dopo aver espresso la propria contrarietà il numero uno del Napoli ha deciso di passare dalle ...tuttojuve

