Davide Nanni | lo chef selvaggio d' Abruzzo che cucina all' aria aperta

(Di sabato 2 marzo 2024) Je so’ pazzo cantava Pino Daniele, J so wild l’ha parafrasato. Non è napoletano, ma abruzzese: a parlare è lostar di Instagram da più di 310mila follower, ma guai a definirlo influencer. «Sono un cuoco, amo la natura e mi piace trascorrere il tempo con la mia famiglia. Tutto questo lo condivido sui social, ma solo quando e come mi fa stare bene». Ai social, però, qualcosa lo deve eccome: il 27 febbraio è uscito il suo primo libro, A sentimento. La mialibera, sincera, selvaggia (ed. Mondadori) ma il pubblico lo aveva già conquistato grazie al suo spirito anticonformista e i suoi piatti preperati nei boschi, cotti su pietre e con pochi utensili a disposizione. Lo"wild" che non si fa influenzare A dirla tutta, di anticonvenzionale non ha poi così tanto, ...