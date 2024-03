D’Aversa torna sull’Inter | «Tenuto testa per 50 minuti! Dato da analizzare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 2 marzo 2024) Nella conferenza stampa alle porte della gara tra il suo Lecce e il Frosinone, Robertoanalizza le ultime sconfitte e soprattutto il 0-4 contro l’Inter. Sottolineando l’aver giocato alla pari per 50. ALLA PARI – Robertoanalizza così il momento del suo Lecce,ndo anche al 0-4 subito contro l’Inter: «Nelle ultime tre partite abbiamo subito 10 gol e ne abbiamo subiti zero. Prima cercavamo di portare gli episodi dalla nostra parte, ultimamente questo non lo stiamo facendo. Dobbiamoperché contro l’Inter abbiamo preso gol nei primi 15, ma soprattutto come abbiamo fatto a prendere 10 gol. Non possiamo farci influenzare da questa partita, perché per 50abbiamoa una squadra ...