Darmian | l’Inter celebra il suo bel gesto | «Un amore | un cuore»

(Di sabato 2 marzo 2024) Matteoè stato uno dei protagonisti di Inter-Atlanta: sebbene abbia disputato solo un tempo in campo, ha segnato lui la rete che ha aperto la strada al 4-0 finale. Il club ha volutore ancora il suo belnell’esultanza dopo il gol.NERAZZURRO – Matteoha indicato lo stemma suldopo il suo gol dopo Inter-Atalanta. Unche ha scaldato i tifosi e non solo. Tanto che oggi, a tre giorni di distanza dal 4-0 arrivato anche grazie a una sua rete, il club sui canali social ha volutorlo ulteriormente: “Un, un“. Tifosi, club e giocatori. Tutti insieme. One love, one heart #ForzaInter pic.twitter.com/m1vf9RHa48 — Inter (@Inter) March 2, 2024 Qeusto il video ...

Le parole di Matteo Darmian , difensore del’ Inter , dopo la vittoria per 4-0 contro l’Atalanta: “Qualche errore negli ultimi due mesi l’ho commesso, ma ... (sportface)

Matteo Darmian ha parlato a Sky Sport dopo il successo dell' Inter per 4-0 contro l'Atalanta, risultato arrivato grazie anche al suo... (calciomercato)

Ennesimo trionfo dell’Inter, che ieri ha spazzato via anche l’Atalanta con un altro e sonoro 4-0. I nerazzurri fanno 11 vittorie consecutive. Darmian ... (inter-news)

Darmian non può mancare alla festa nerazzurra del gol e piazza il suo primo sigillo stagionale per sbloccare una partita complicata. Una rete pesante come il ... (inter-news)

A Roma fu Alessandro Bastoni. A Lecce Stefan de Vrij . Contro l’Atalanta Matteo Darmian . L’Inter, in grado di segnare 67 gol in questo campionato, dimostra di ... (inter-news)

Pro e contro di tutti i centrali difensivi accostati all'Inter: Difficile rinforzare una rosa forte come quella attuale, ma se vuole restare sugli altissimi livelli toccati in questa stagione, l'Inter ha la necessità di trovare giocatori funzionali al suo stile di ...msn

Inter, la probabile formazione contro il Genoa: L'anticipo serale della 27ª giornata tra Inter e Genoa sarà visibile in co-esclusiva su Sky Sport e DAZN. Gli abbonati DAZN dovranno collegarsi all'app dedicata tramite smart tv, smartphone, tablet o ...gianlucadimarzio

Inzaghi ritrova i suoi big: solo due assenze contro il Genoa | CM.IT: Allenamento mattutino per l'Inter in vista del posticipo di lunedì contro il Genoa: Simone Inzaghi ritrova tre pedine per la sfida del Meazza ...calciomercato