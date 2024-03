Dallo shampoo al decoder | in tre fanno la spesa a scrocco per 600 euro | ma vengono beccate e arrestate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024) San Lazzaro (Bologna), 2 marzo 2023 -laper 600, madagli addetti alla sicurezza:tre donne straniere. Tutte originarie della Romania, di 23, 26 e 30 anni, nubili, disoccupate, già note alle forze dell’ordine e residenti in provincia di Ferrara. Il fatto è accaduto venerdì nel primo pomeriggio a San Lazzaro. Le tre donne, accusate di furto aggravato in concorso, avevano preso di mira il supermercato “Risparmio Casa” di via Emilia. Durante i loro spostamenti tra gli scaffali, hanno prelevato merce di vario genere (per capelli, olio motore, calzini,per tv) riponendola all’interno di buste di plastica solitamente utilizzate per fare lao ...