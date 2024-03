D’Agostino invasato contro Meloni e governo | fantapolitica e insulti dalla Gruber | “Nana bionda” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 2 marzo 2024) Robertoospite di Lillia Otto e mezzo è un fuoco d’artificioil. Il “vento della Sardegna” starebbe per portare sfracelli sul futuro del centrodestra. Anzi, ne intravede la fine. Chi avesse guardato il programma di La7 venerdì 1 marzo avrebbe potuto pensare a uno scenario ucronico. Tutto sarebbe perso ormai per la la “”, la “ducia”, “io so’ Giorgia e voi non siete una ca…o”: sono i soprannomi che usa solitamentesul suo sito Dagospia per appellare la presidente del Consiglio e di cui fa uso in trasmissione. Il tutto è stato estremamente sgradevole nei termini, la Guerzoni, presente in studio, rimane inorridita, mentresembra divertirsi un mondo. Il fondatore del ...