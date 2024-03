Dagli Usa i primi aiuti umanitari su Gaza col paracadute | lanciati oltre 35mila pasti video

Gli Stati Uniti hanno effettuato il primo lancio di aiuti per Gaza, con oltre 30mila pasti paracadutati da tre aerei militari. Lo ha riferito un portavoce del ... (iltempo)

Se non altro il viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti – il primo in veste di leader del G7 – non è servito soltanto a riabilitare la propria traballante ... (lanotiziagiornale)