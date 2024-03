Da Gardone | la notizia subito corse l’Italia | Gabriele D’Annunzio era morto

(Di sabato 2 marzo 2024) Erano di poco passate le otto di sera del primo marzo del 1938, quando il servente, data l’ora di cena, si decise a disturbare il poeta, che stava lavorando nel suo studio. Come sempre. I rami dei sempreverdi ondeggiavano alla tenue brezza del lago; le urne di pietra sembravano attendere, silenziose, al colmo del colle, un segno. Ma il poeta non rispose: aveva lasciato questa terra, partendo per il suo ultimo volo. Il più insidioso, il più definitivo. Da, laera. Oggi, che la memoria del Vate hainfiniti oltraggi e ridimensionamenti e che la sua immagine è stata deturpata, fino a trasformarsi in una grottesca caricatura, appare difficile immaginare la sensazione che quella ...

Gardone Riviera (BS) |Il Novecento di Catarsini di Rodolfo Bona: Gardone Riviera (BS)|"Il Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina"|Dal 9.03 mostra al Vittoriale degli Italiani A poco più di 30 anni dalla sua scomparsa, il pittore e scrittore Alfredo

Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera: festa inizio stagione per centenario morte Eleonora Duse con mostre esclusive e spazi restaurati.: Nell'anno del centenario della morte di Eleonora Duse, il vittoriale degli italiani a Gardone Riviera inaugura la stagione primaverile con una festa intitolata "Ho coronato la saggezza oggi e acceso ...

